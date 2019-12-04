Краснотурьинск, Свердловская область, , 08:17 — REGNUM На Урале сотрудник исправительной колонии № 3 предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Краснотурьинский городской суд.

По версии следствия, обвиняемый, будучи младшим инспектором группы надзора ИК-3, с февраля по июнь 2019 года, находясь в сговоре с одним из осуждённых, пронёс на территорию колонии 27 сотовых телефонов.

Отметим, что обвиняемый был изобличён сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН. Зафиксировано четыре факта передачи предметов, за которые задержанный получил от осуждённого денежные средства в сумме от 20 тыс. до 99 тыс. рублей.