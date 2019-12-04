Магадан, Магаданская область, , 08:14 — REGNUM В Магаданской области продолжаются поиски специалиста метеостанции, который с двумя собаками ушёл ещё 1 декабря, местонахождение его неизвестно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Колымского управления гидрометеослужбы, предположительно мужчина пешком отправился с мыса Алевина в Магадан. Метель, снег и сильный ветер не оставили следов для поиска.

Спасатели, сотрудники управления метеослужбы, полиция на вертолёте облетели полуостров Кони, который расположен между мысом Алевина и мысом Таран.

«Никаких дорог в глухой, горно-лесистой местности нет. Обследовать можно только с помощью авиации. К сожалению, поиск результатов не дал. Экипаж не мог опустить вертолёт ниже из-за ветра, а с большой высоты не всегда можно заметить что-то на земле», — рассказал начальник Магаданского ПСО МЧС России Павел Клочков.

Как позже стало известно, с пропавшим ушли две собаки, но одна потом вернулась. Сотрудники ждали, что коллега тоже вернётся, поэтому не сразу попросили помощи в поисках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае после нескольких дней поиска спасатели обнаружили в лесу тело мужчины, по следам ран, он погиб от нападения зверя.