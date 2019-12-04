Иркутск, , 08:11 — REGNUM В Иркутской области обрушился мост через реку Макаровка. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД по области, инцидент произошёл вечером 3 декабря, когда по нему ехал грузовой автомобиль.

Отмечается, что 39-летний водитель большегруза пытался проехать по мосту, несмотря на знаки «Движение грузовых транспортных средств запрещено». По информации МЧС, допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн.

«В настоящее время для водителей легкового транспорта организован объездной маршрут через р. Макаровка. Специалисты принимают меры к ликвидации последствий аварии и полноценному восстановлению движения на участке дороги», — отметили в МВД.

Напомним, накануне вечером 2 декабря в Оренбурге произошло частичное обрушение моста, находившегося на ремонте. Два человека получили травмы и госпитализированы. Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной случившегося стало превышение допустимой массы груза, с которым по инженерному сооружению двигался один из автомобилей.

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