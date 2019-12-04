Иркутск, , 08:03 — REGNUM Нарушение водителем большегруза «Скания» требований установленных дорожных знаков привело к обрушению моста через реку Макаровка в Иркутской области. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что на аварийном участке полностью запрещено движение грузовиков.

«Водитель большегруза не выполнил требования <…>, в результате состоялось обрушение, и мост в настоящее время непригоден для проезда транспорта», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 76 километре автодороги Усть-Кут — Киренск, сейчас движение на аварийном участке затруднено. Экипажи ГИБДД приступили к круглосуточному дежурству в районе моста, регулируют дорожное движение и оказывают помощь водителям, в том числе и в виде обогрева.