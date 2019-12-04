Москва, , 08:06 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска предотвратили кражу у московского пенсионера около восьми млн рублей. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МВД России.

Как сообщается, операция оперативников совместно со службой безопасности крупного банка была проведена после обращения в полицию 83-летнего москвича, у которого с банковского счёта исчезли накопления, всего около восьми млн рублей.

Оперативники задержали подозреваемых в попытке кражи сотрудницу банка и ее сына, в отношении которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ. В настоящее время подозреваемые помещены под домашний арест.

Как было установлено, сотрудница банка воспользовалась доступом в автоматизированную систему банка для смены владельца расчетного счета с целью последующего обналичивания, но не смогла до конца реализовать задуманное.