Москва, , 07:42 — REGNUM Полиция Москвы повторно задержала члена фанатского движения «Спартака» Валерия Бевза и направила его в Санкт-Петербург для дачи показаний. Об этом 3 декабря сообщило издание Sport24.

По сведениям источника, Бевза считают важным свидетелем по уголовному делу о драке в Петербурге, которая произошла 11−12 мая. Вместе с тем 12 мая фанат находился на матче «Спартак» — «Уфа» в Москве, о чём свидетельствуют фотографии.

Первое задержание Бевза прошло немногим ранее — на матче 18-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0). Фаната задержали в подтрибунке во время игры, а поводом к этому послужили, по мнению полиции, выкрикиваемые им кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Фанат с вменяемыми ему действиями не согласился и после составления протокола был отпущен.

Ранее Дзержинский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности троих фанатов ФК «Спартак» по итогам их поездки на матч с «Зенитом».

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