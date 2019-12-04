Омск, , 07:43 — REGNUM Четверо пассажиров получили травмы в результате опрокидывания в кювет маршрутного автобуса «ГАЗ» в Омске. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Как следует из сообщения, 3 декабря, около 20:00, во время движения по маршруту по улице Донецкая, водитель автобуса не справился с управлением. В результате этого автобус занесло, и он опрокинулся в кювет.

Четверо пострадавших в результате аварии пассажиров — мужчина 1999 года рождения и женщины 1975, 1983 и 1985 годов рождения — обратились за амбулаторной медицинской помощью.

Для установления причины и обстоятельств аварии назначена проверка.