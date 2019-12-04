Белгород, , 07:31 — REGNUM Сотрудники МЧС РФ завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков на своей странице в Instagram.

«На данный момент разбор завалов завершен», — заявил он.

Чесноков также пообещал оказать всестороннюю помощь жителям поселка и пострадавшим в результате инцидента. Он отметил, что в администрации уже начал свою работу оперативный штаб. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники Следственного комитета РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря вечером произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Белгородской области Наталья Гончаренко сообщила, что спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения стены жилого дома. Она отметила, что разбор завалов продолжится ночью.

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