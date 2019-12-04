Первоуральск, Свердловская область, , 07:17 — REGNUM В Свердловской области в Первоуральске в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц Ленина и Ерёмина пострадал 68-летний пешеход. Как сообщает информационный портал Е1, пенсионер попал под колёса автомобиля недалеко от пешеходного перехода.

Инцидент произошёл вечером 3 декабря. В свердловской Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП гражданин получил травмы и доставлен в больницу. По предварительной информации, он переходил дорогу в неустановленном месте. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло в Екатеринбурге 2 декабря. В то утро 74-летний пенсионер переходил дорогу на перекрёстке на красный сигнал светофора и был сбит машиной. К сожалению, пешеход скончался в машине скорой по дороге в больницу.

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