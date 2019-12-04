Гонконг, Китай, , 07:19 — REGNUM Министр юстиции Гонконга (секретарь по вопросам юстиции) Тереза Чэн вернулась в Гонконг 3 декабря после прохождения лечения в Лондоне и Пекине. О лечении чиновницы в Китае в связи с переломом запястья при нападении протестующих в Лондоне 4 декабря сообщает газета The Standard.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с Чэн произошёл 14 ноября во время её официального визита в Лондон. На улице чиновницу, которая является одним из авторов законопроекта об экстрадиции правонарушителей в Китай, вызвавшего в Гонконге массовые протесты и впоследствии отозванного, окружила агрессивно настроенная толпа в масках. В результате Чэн упала и повредила руку.

После операции, сделанной лондонскими врачами, она продолжила лечение в больнице Пекина.

Власти Китая и Гонконга потребовали от правительства Великобритании проведения тщательного расследования случившегося и обеспечения безопасности граждан Китая на своей территории.

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