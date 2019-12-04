Манила, , 07:10 — REGNUM Десять человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Каммури» на Филиппинах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

Отмечается, что среди десяти погибших трое утонули. Также около 345 тысяч людей находятся в эвакуационных центрах и ожидают разрешения вернуться в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на Филиппинах более 200 тысяч человек покинули свои дома из-за приближения тайфуна «Тисой». Из-за непогоды была приостановлена работа аэропорта в Маниле, а также отменены более сотни авиарейсов.

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