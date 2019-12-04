Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:17 — REGNUM Занятия в начальной школе отменили в Комсомольске-на-Амуре в связи с непогодой. В городе сильная метель и шквальный ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за непогоды закрыта трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре для движения пассажирских автобусов. Из-за снежных заносов закрыты маршруты некоторых городских автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ураганного ветра введен режим ЧС на морском побережье Хабаровского края. В трех аэропортах на севере региона отменены рейсы.