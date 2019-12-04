Иркутск, , 07:05 — REGNUM Медведь-шатун, убивший мужчину в поселке Витимский Иркутской области, застрелен. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Животное вернулось на место происшествия, где был выставлен пост и установлена приманка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Иркутской области в результате нападения медведя погиб пенсионер. Зверь залез в жилой дом и напал на хозяина жилища.

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