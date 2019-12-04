Дальнегорск, Приморский край, , 08:02 — REGNUM В Приморье, в Дальнегорском городском суде, 4 декабря закончилось оглашение приговора бывшему главе Дальнегорского городского округа Игорю Сахута, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приговор бывшему мэру начали зачитывать в понедельник, 2 декабря, и закончить его судья смог только 4 декабря. Суд вынес решение: 4 года условно. Игорь Сахута с приговором не согласен и намерен обжаловать в вышестоящей инстанции.

Игорю Сахута вменяют самоличное завышение стоимости одного квадратного метра жилья при приобретении квартир через электронные аукционы для переселения граждан из аварийного жилья. Сам Сахута утверждает, что он не имел полномочий по определению средней рыночной стоимости жилья на территории Дальнегорского городского округа. Цена одного квадратного метра для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья утверждена приказом Минстроя РФ.

Свою вину Игорь Сахута не признавал и просил суд полностью оправдать его.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура запросила для бывшего главы Дальнегорского городского округа наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.