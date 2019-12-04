Екатеринбург, , 06:38 — REGNUM В Екатеринбурге разрытую коммунальщиками на улице Новгородцевой траншею, огородили забором с фонарями. Как сообщает информационный портал Е1, работы по возведению ограждения начались через несколько часов после того, как в яму упал ребёнок.

По данным очевидцев, на место ремонтного участка подъехали машины, после чего началась установка забора из металлических сеток, по периметру которого установлена подсветка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в траншею, разрытую для ремонта трубопровода, возле дома № 25/1 по ул. Новгородцевой упал девятилетний ребёнок. Мальчик получил травмы и доставлен в больницу.

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Проводится прокурорская проверка в ходе которой будет дана оценка обеспечения безопасности при проведении работ.

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