Хабаровск, , 06:52 — REGNUM Авария на одной из автотрасс Хабаровского края унесла две человеческие жизни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На одной из загородных трасс Хабаровского края в районе им. Лазо произошло дорожно-транспортное происшествие. В лобовом столкновении двух иномарок погибло два пассажира. Ещё трое пострадавших с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами отправлены в больницу. Водитель одной из иномарок на скользкой трассе пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

На трассах Хабаровского края после нескольких циклонов подряд отмечается сильный гололед, снежные заносы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине пассажирский автобус столкнулся с грейдером и бензовозом. Никто не пострадал.