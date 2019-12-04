Хайнин, , 06:57 — REGNUM Обрушение 15-метровой цистерны со сточными водами на заводе в городе Хайнин китайской провинции Чжэцзян стало причиной гибели девяти сотрудников предприятия. Об этом 4 декабря сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел 3 декабря. В спасательной операции участвовали 500 сотрудников экстренных служб. Также в результате обрушения четверо человек получили ранения. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Проводится расследования причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября при обрушении строящегося автомобильного тоннеля в Китае погибли четверо рабочих.