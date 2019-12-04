Артёмовский, Свердловская область, , 06:23 — REGNUM На Среднем Урале из-за коммунальной аварии ограничена подача холодной воды в 11 домов микрорайона Новостройка города Артёмовского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорных органов, прорыв трубопровода произошёл 29 ноября.

«В период с 29 ноября 2019 года по настоящее время холодное водоснабжение жителям указанных домов подается с перерывами, превышающими максимальную продолжительность, предусмотренную Правилами предоставления коммунальных услуг», — сообщили в прокуратуре.

Так 29 ноября подача холодной воды прекращалась на несколько часов в дневное и ночное время, а с 30 ноября по 2 декабря на два часа каждый день.

«По состоянию на 13:00 по местному времени 3 декабря 2019 года водоснабжение указанного дома не восстановлено, место порыва сотрудниками МУП «Прогресс» на сетях холодного водоснабжения не обнаружено, порыв не устранен», — уточнили в прокуратуре.

Также со 2 декабря из-за перебоев с водоснабжением в микрорайоне Новостройка временно закрыт детский сад № 6.

По данным фактам надзорные органы проводят проверку, по итогам которых будут приняты меры прокурорского реагирования.