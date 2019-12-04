Артёмовский, Свердловская область, 4 декабря 2019, 06:23 — REGNUM На Среднем Урале из-за коммунальной аварии ограничена подача холодной воды в 11 домов микрорайона Новостройка города Артёмовского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорных органов, прорыв трубопровода произошёл 29 ноября.
Так 29 ноября подача холодной воды прекращалась на несколько часов в дневное и ночное время, а с 30 ноября по 2 декабря на два часа каждый день.
Также со 2 декабря из-за перебоев с водоснабжением в микрорайоне Новостройка временно закрыт детский сад № 6.
По данным фактам надзорные органы проводят проверку, по итогам которых будут приняты меры прокурорского реагирования.