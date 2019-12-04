Вилючинск, Камчатский край, , 06:19 — REGNUM Мэрия камчатского города Вилючинска, где свора бродячих собак напала на девочку возле школы, призналась, что на решение проблемы в бюджете нет денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В мэрии объяснили, что средства на отлов безнадзорных собак поступают из краевого бюджета. Тратить собственные средства мэрия Вилючинска права не имеет. Но средств, отпущенных из краевой казны на эти целы, не хватает. Мэрия Вилючинска запрашивала дополнительные средства, поскольку поступает много жалоб от горожан, но безрезультатно, пишет ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на школьницу в Вилючинске напала свора бродячих собак. Собаки сорвали с девочки шапку, но она успела натянуть капюшон, это спасло её от травм лица и черепа. Ребёнка отбили прохожие. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.