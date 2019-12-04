Чита, , 06:55 — REGNUM Выезд водителя-женщины на встречную полосу движения на трассе в Забайкальском крае спровоцировал столкновение двух иномарок, в котором пострадали пять человек. Об этом 4 декабря сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В сообщении уточняется, что ДТП произошло вечером 3 декабря на автодороге Могойтуй — Сретенск — Олочи в Шилкинском районе.

Водитель автомашины Toyota Corolla, 45-летняя женщина, выехала на полосу встречного движения, где её автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan March. В результате столкновения водитель и пассажир Toyota Corolla и трое пассажиров Nissan March получили травмы.

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