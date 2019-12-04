Хитачи, , 06:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в Японии на северо-востоке острова Хонсю. Об этом 4 декабря сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров, неподалёку от города Хитачи в префектуре Ибараки.

О каких либо разрушительных последствиях подземных толчков для строений, транспорта, объектов атомной энергетики не сообщается.

Отголоски землетрясения ощущались в Токио.

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