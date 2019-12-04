Южно-Сахалинск, , 04:48 — REGNUM Занятия в школах были отменены в нескольких районах Сахалинской области из-за ухудшения погодных условий, передает АСТВ со ссылкой на источник в министерстве образования Сахалина.

Сообщается, что школьные занятия были отменены у всех классов в поселке Восточном Макаровского районов, в Пензенском и Ильинском (Томаринский район) обучение было переведено на дистанционный формат. Также в Шахтерске были отменены занятия у учеников 1−6 классов в школе № 1, в Поречье отменили уроки у 1−5 классов. Также занятия не будут проводиться в 1 и 5 начальных школах Углегорска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 декабря в Сахалинской области остаются закрытыми для проезда автотранспорта несколько дорог из-за плохих погодных условий. Отмечалось, что дороги уже расчищают 241 человек и 155 единиц спецтехники.

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