Хабаровск, , 04:41 — REGNUM В Амурске Хабаровского края зафиксирован случай заражения бешенством. От опаснейшей болезни погиб бездомный кот. Он мог заразить других животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ветеринары обследуют Амурск и его окрестности. Принимаются меры для предупреждения распространения вируса, в том числе, вынужденная вакцинация бездомных животных.

Бешенство может быть опасным и для человека. Ветеринарные службы предупредили население о необходимости избегать контактов с бездомными и дикими животными.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на март 2019 года Колыма не получила денег на борьбу с бродячими животными. В регионе не оказалось денег на вакцинацию от бешенства.