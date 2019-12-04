Владивосток, , 03:57 — REGNUM С начала отопительного сезона в городах и посёлках Приморского края по состоянию на 4 декабря произошло 479 коммунальных аварийных ситуаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эта информация была озвучена на селекторном совещании главы региона Олега Кожемяко с главами территорий, посвященном аварийности объектов теплоснабжения. Также было сказано, что в 121 случае время отключений от водо-, тепло— и электроснабжения превысило четыре часа.

Губернатор Приморья поручил главам муниципалитетов и своему заместителю Елене Пархоменко отдельно доложить по каждому такому случаю и принять меры для исключения подобных аварий в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Фокино в Приморье в результате аварии на теплотрассе, без воды осталось 11 многоквартирных домов. В настоящее время бригады ремонтников устраняют последствия аварии.