Южно-Сахалинск, , 03:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на востоке от курильского острова Кунашир, сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 221 километре к востоку от Южно-Курильска. Глубина залегания очага составила 12 километров. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы на юге Курильских островов. Эпицентр сейсмособытия располагался в 104 километрах к востоку от Южно-Курильска.

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