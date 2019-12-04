Петропавловск-Камчатский, , 03:20 — REGNUM В камчатском Вилючинске стая бездомных собак напала на девочку прямо возле школы, в которую направлялся ребенок. Девочку сумели отбить случайные прохожие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснило Кам 24, мать школьницы намерена обратиться в суд с иском к администрации Вилючинска.

Когда свора собак сорвала с девочки шапку, она успела натянуть капюшон. По словам врача-травматолога, именно это спасло ребенка от серьезных травм лица и черепа.

Рядом со школой, возле которой произошел инцидент, находится ещё и детский сад.

После ЧП с ученицей, городские власти приняли решение об отстреле опасной своры собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске стаи бездомных собак стали всё чаще нападать на людей. С началом холодов в медучреждения с укусами обратилось уже 64 человека.