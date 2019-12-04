Благовещенск, , 03:17 — REGNUM Благовещенский городской суд вынес приговор генеральному директору предприятия, выполнявшего строительные работы на космодроме «Восточный» в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенского городского суда.

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Установлено, что в феврале 2012 года он получил предоплату в размере почти 2 млрд рублей на создание системы внешнего электроснабжения первой очереди космодрома. Однако вместо того, чтобы тратить деньги на эти цели, подсудимый вместе со своим знакомым разработали схему, по которой выводили государственные средства на другие счета.

Таким образом, ущерб Российской Федерации был причинен в размере 660,6 млн рублей. Кроме того, от Министерства обороны РФ он получил 500 млн рублей на выполнение другой подрядной работы в Новосибирской области. Но большую часть этих средств — 318,7 млн рублей — руководитель присвоил себе.

В качестве наказания он получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб, общая сумма которого составляет почти один миллиард рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительстве космодрома «Восточный» правоохранительные органы продолжают выявлять масштабные хищения.