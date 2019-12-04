Якутск, , 02:34 — REGNUM Мэрия Якутска в интересах жителей города обратилась в прокуратуру по поводу частных отключений электроэнергии — люди мёрзнут в домах в сильные морозы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ городской администрации, поступает много жалоб от жителей частного сектора, где дома с автономным газовым отоплением остаются без тепла на 4−5 часов в день по несколько раз в неделю.

«Мы направили письмо в ПАО «Якутскэнерго» и прокуратуру Якутска о том, что действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан», — пояснили в мэрии.

В «Якутскэнерго» сказали, что отключения плановые и связаны с капитальным ремонтом воздушной линии.

«Недопустимо выполнение плановых работ в зимнее время, когда температура — 38 градусов и больше. Зачастую энергетики не соблюдают свой график и электричества нет дольше», — считают в окружной администрации.

Власти потребовали от «Якутскэнерго» не нарушать права жителей, а также сделать перерасчёт платы за свет за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, декабрь во многих регионах страны начался со снегопадов, сильного ветра, метелей. Коммунальные службы работают круглосуточно, в повышенной готовности.