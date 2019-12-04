Порт-Морсби, , 02:35 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Папуа — Новой Гвинее. Об этом 4 декабря сообщает геологическая служба США (USGS).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в провинции Новая Ирландия, в 69 километрах от города Кавиенг. Глубина очага составила 10 километров. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Государство Папуа — Новая Гвинея расположено на островах в западной части Тихого океана, на 160 километров севернее Австралии, в сейсмически активной зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Казахстане, в 303 километрах от Алма-Аты.

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