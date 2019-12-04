Белгород, , 02:22 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК Россия — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Отмечается, что сотрудники СКР осматривают место происшествия, а также опрашивают свидетелей. Тело погибшего было отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря около 20:05 произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом. К настоящему времени известно о шестерых пострадавших, а также об одном погибшем в результате трагедии.

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