Якутск, , 02:03 — REGNUM В Якутске пресечён незаконный въезд выходцев из Центральной Азии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации УФСБ по Якутии, 3 декабря в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ведовства пресечены противоправные действия одного из лидеров киргизской диаспоры — он организовал канал незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона в республику.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле будут судить 63-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, которых обвиняют в организации незаконной миграции.