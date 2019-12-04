Красногорск, , 01:42 — REGNUM Не менее десяти человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье на Новорязанском шоссе. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Управленя ГИБДД по Московской области.

ДТП произошло в 13:00 по московскому времени на 25 километре Новорязанского шоссе. В автобусе на момент столкновения находились 15 человек. Точное число пострадавших устанавливается. Помимо работавших на месте экипажей скорой помощи, часть пострадавших помогли забрать проезжающие мимо автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Казахстане при аварии на трассе в 85 километрах от города Кызылорда произошло опрокидывание автобуса. В результате ДТП погибли семь человек.