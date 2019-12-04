Белгород, , 01:13 — REGNUM Спасатели завершили работы на месте обрушения стены жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом 4 декабря сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Наталья Гончаренко.

«Разбор разрушений продолжится и ночью, спасательные работы завершены», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в четырёхэтажном жилом доме произошёл 3 декабря около 20:05.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили о найденном погибшем, им оказался мужчина. Также к настоящему моменту известно о шести пострадавших, еще 18 человек были эвакуированы из пострадавшего дома.

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