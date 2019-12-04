Алма-Ата, Казахстан, , 00:41 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в Алма-Атинской области Казахстана, сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 303 километрах от Алма-Аты. Глубина очага составила 15 километров. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Отмечалось, что в казахстанском поселке Капал, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения, жители ощутили подземные толчки силой в 4 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Афганистана. Отмечалось, что подземные толчки силой 2 балла ощутили жители городов Самарканд и Карши в Узбекистане.

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