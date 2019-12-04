Белгород, , 00:22 — REGNUM Одного погибшего обнаружили спасатели на месте обрушения стены жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области, сообщила 4 декабря журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

«Нашли мужчину, он погиб», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в четырёхэтажном жилом доме произошёл 3 декабря около 20:05. Ранее сообщалось о шести пострадавших и 18 эвакуированных. Кроме того, под завалами оставался один человек.

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