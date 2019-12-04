Махачкала, , 00:03 — REGNUM Трёх воспитанников интерната для детей-инвалидов разыскивают правоохранительные органы в Махачкале. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Воспитанники ушли из интерната «Забота» около 17:00 мск 3 декабря и пропали. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Ребята 2000, 2004 и 2002 годов рождения исчезли в неизвестном направлении.

Администрация учреждения попыталась собственными силами установить, где находятся воспитанники, после чего последовало обращение в полицию. В настоящее время к поискам пропавших присоединились сотрудники правоохранительных органов.

Всех, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в установлении местонахождения пропавших, просят сообщать об этом по телефону 99−42−24 в отдел полиции Советского района Махачкалы, либо по телефону 02.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении местонахождения жителя Дагестана, который сымитировал своё исчезновение, чтобы не оплачивать долги.

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