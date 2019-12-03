Иркутск, , 23:16 — REGNUM Пенсионер погиб в результате нападения медведя-шатуна, который забрался к нему в дом в посёлке Витимский Мамской-Чуйского района в Иркутской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба администрации района.

Медведь забрался в дом к 60-летнему мужчине и напал на него. В результате полученных при атаке медведя травм пенсионер скончался. Перед тем, как напасть на дом, медведь во дворе задрал собаку пенсионера.

В посёлке объявлен режим чрезвычайной ситуации. Организовано круглосуточное дежурство охотников и сотрудников полиции. В пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области уточнили, что до этого трагического происшествия никаких сигналов от жителей поселения о выходе медведей из леса не поступало.

Как пояснили в пресс-службе администрации района, хищника медведя придётся ликвидировать, так как он стал опасен для людей и есть опасность его возвращения в посёлок. По следу зверя направились профессиональные охотники с собаками.

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