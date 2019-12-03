Белгород, , 23:14 — REGNUM В интернете появилось видео момента полного обрушения стены после взрыва газа в посёлке Яковлево Белгородской области. На месте происшествия работает оперативный штаб.

Видеоролик опубликовали в телеграм-канале 360tv.ru. У одноподъездного дома по улице Шаландина взрывом были разрушены три первых этажа. Через некоторое время на фасаде обрушились и три комнаты на последнем, четвёртом, этаже.

На месте обрушения дома работают 45 человек и 20 единиц техники. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пострадали, по данным прокуратуры, шесть человек, 18 эвакуированы. МЧС ведёт поиск одного из пострадавших, который может оставаться под завалами.