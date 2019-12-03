Белгород, , 22:45 — REGNUM Часть четырехэтажного дома с первого по четвертый этажи разрушена взрывной волной в результате взрыва газа в посёлке Яковлево Белгородской области. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального ГУ МЧС Сергей Потапов.

По данным МЧС, обрушилась внешняя стена дома, частично повреждены перекрытия. Жильцов разрушенного дома планируется разместить на территории детского лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газа в жилом доме вечером 3 декабря пострадали, по разным данным, от пяти до шести человек. Спасатели продолжают разбор завалов — по их данным, под ними может оставаться один человек. Ситуацию взял под личный контроль глава региона Евгений Савченко.

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