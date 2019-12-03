Воронеж, , 22:43 — REGNUM В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщила 3 декабря пресс-служба регионального управления МВД России.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз», — сообщают в ведомстве.

Отмечается также, что в настоящее время уточняется информация о степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших.

Напомним, днём 3 декабря в Богучарском районе Воронежской области водитель автобуса, следовавшего из Днепропетровска в Ростов-на-Дону, не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

На момент аварии в салоне находились 26 пассажиров и два водителя. С различными травмами были госпитализированы 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Установлено, что автобус принадлежал украинскому перевозчику, водитель — также гражданин Украины.

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