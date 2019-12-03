Нижний Новгород, , 22:41 — REGNUM Бывший глава муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрий Гаранин объявлен в розыск. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в 2012 году он обеспечил победу аффилированной с ним организации в конкурсе на строительство объекта берегоукрепления в районе Мещерского озера. Причем подрядчик выполнил работы, уложившись в сумму на 33 млн меньше, чем в контракте. То есть действия подозреваемого повлекли необоснованный расход бюджетных средств.

С целью обеспечения приговора и возможных имущественных взысканий наложен арест на 13 объектов недвижимости Гаранина и банковские счета и вклады на 24 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, Гаранин являлся депутатом гордумы Нижнего Новгорода пятого созыва. Пост главы ГУММиД он занял в 2010 году. Организация являлась заказчиком строительства станции метро «Стрелка», которая возводилась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Срок сдачи объекта неоднократно откладывался, а строительство сопровождалось скандалами. Гаранин ушел с должности в 2018 году — за неделю до открытия станции.