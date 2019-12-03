Белгород, , 22:39 — REGNUM Один человек остаётся под завалами жилого дома в Белгородской области после взрыва газа 3 декабря. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального ГУ МЧС РФ Сергей Потапов.

«Ориентировочно еще один человек остается под завалами», — цитирует Потапова Интерфакс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Белгородской области сообщила о шести пострадавших — четверо, по данным надзорного ведомства отправлены в ЦРБ, двое — в ожоговый центр. МЧС сообщает данные о пяти пострадавших. Эвакуированы были 18 человек.

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