Париж, , 22:50 — REGNUM Более сотни могил осквернили неизвестные вандалы на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке Франции. Об этом 3 декабря сказано в официальном сообщении местных властей.

Антисемитские надписи и ругательства были нанесены вандалами на 107 могилах еврейского кладбища в коммуне Вестоффен. Немногим раньше в этот же день подобный акт вандализма произошёл на кладбище в коммуне Шафуз-сюр-Зорн, расположенной на территории того же департамента.

Власти Нижнего Рейна в лице префекта Жан-Люк Маркса решительно осудили акты вандализма, которые были названы «позорными» и «антисемитскими» и выразили полную и всестороннюю поддержку еврейскому сообществу.

При этом власти региона отметили, что подобными актами ненависти, совершёнными подло и беспричинно, невозможно поставить под сомнение сосуществование общества.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении неизвестными во Франции могилы маршала Первой мировой войны Анри Филиппа Петена.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции из могилы маршала Петена вырвали крест