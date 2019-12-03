Белгород, 3 декабря 2019, 22:22 — REGNUM Доследственную проверку по факту взрыва в жилом многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области начали следователи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 3 декабря.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме прогремел около 20:05 3 декабря. По последним, уточнённым данным, пострадали шесть человек, 18 эвакуированы. На месте продолжают работу спасатели.
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