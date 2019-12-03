Белгород, , 22:22 — REGNUM Доследственную проверку по факту взрыва в жилом многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области начали следователи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 3 декабря.

«По предварительным данным, в жилом четырехэтажном доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть стены, пострадали жильцы дома. Сейчас спасатели разбирают завалы, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия. На место происшествия выехал руководитель следственного управления, следователи-криминалисты, сотрудники отдела по расследованию особо важных дел», — уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме прогремел около 20:05 3 декабря. По последним, уточнённым данным, пострадали шесть человек, 18 эвакуированы. На месте продолжают работу спасатели.

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