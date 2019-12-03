Белгород, , 22:18 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. Спасатели продолжают разбор завалов.

«Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое — в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются», — цитирует Интерфакс представителя прокуратуры региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в четырёхэтажном многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области около 20:05 3 декабря. Изначально сообщало сь о четырёх пострадавших и 18 эвакуированных. Всего в доме прописаны 24 человека. На место обрушения дома выехал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

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