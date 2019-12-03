Белгород, 3 декабря 2019, 22:18 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. Спасатели продолжают разбор завалов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в четырёхэтажном многоквартирном доме в посёлке Яковлево Белгородской области около 20:05 3 декабря. Изначально сообщало сь о четырёх пострадавших и 18 эвакуированных. Всего в доме прописаны 24 человека. На место обрушения дома выехал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
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