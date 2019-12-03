Богота, , 22:24 — REGNUM Участник протестной акции скончался от взрыва самодельного взрывного устройства, которое ему принадлежало, в городе Медельине в Колумбии. Об этом 3 декабря сообщает газета Heraldo.

По предварительной информации, 20-летний студент принимал участие в акции протеста возле Университета Антьокии. Митингующие пытались заблокировать автодорогу.

Студент упал и, судя по всему, при падении случайно активировал взрывное устройство, находившееся у него в рюкзаке. Пострадавший был госпитализирован и позднее скончался в больнице от полученных ранений.

Представители университета выразили свои соболезнования родным и близким погибшего и призвали участников протестных акций превратить зону возле университета в «территорию мира».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Колумбии Иван Дуке отказался идти на уступки митингующим и удовлетворить их основные требования.

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