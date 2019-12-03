Белгород, , 21:59 — REGNUM Люди выпрыгивали из окон дома в момент взрыва газа в посёлке Яковлево Белгородской области, рассказывают очевидцы.

Как сообщает телеграм-канал «Белгород №1», очевидцы рассказывают, что слышали крики людей, видели, как они прыгали из окон дома.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл в жилом четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области около 20:05 3 декабря. Четыре человека, по данным МЧС, пострадали. 18 эвакуированы, прописаны в доме — 24 человека. Глава МЧС поручил оперативно установить, сколько людей фактически проживали в доме.

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