Белгород, , 21:42 — REGNUM Оперативно установить, сколько людей фактически проживало в доме в Белгородской области, где 3 декабря произошёл взрыв бытового газа, поручил глава МЧС России Евгений Зиничев, сообщили в МЧС.

По официальным данным, в доме было прописано 24 человека. Известны судьба 22 — 18 были эвакуированы, ещё четверо пострадали.

В настоящее время спасатели проводят разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в жилом четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области прогремел около 20:05 3 декабря. Одна стена дома разрушена. Четыре человека пострадали.