Белгород, , 21:17 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате хлопка бытового газа в жилом многоквартирном доме в Белгородской области. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о хлопке бытового газа поступила в региональное ведомство в 20:05 мск. ЧП произошло в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме на улице Шаландина в посёлке Яковлево.

В результате взрыва произошло частичное разрушение стены. Жители дома эвакуированы, проводится обследование конструкций дома. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с ожогами.

Причины и обстоятельства взрыва уточняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении жителя города Самары за ЧП, произошедшее при проведении ремонтных работ, вызвавших взрыв газа в жилом доме.

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