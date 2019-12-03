3 Декабря
 
21:34

Предположительно, жителей дома, в котором произошел взрыв газа, власти временнно переселят в один из оздоровительных лагерей.

21:32

Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области. [Цитата из соцсети Vk.com/zhest_bgd]

21:31

В интернете появилось видео обрушения балкона в первые минуты после хлопка газа в селе Яковлево под Белгородом. На этих кадрах видно, как сначала рухнула стена у первых двух этажей, а затем — балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.

21:31

Взрыв газа в Белгородской области: под завалами могут оставаться люди

На месте ЧП спасатели ведут разбор завалов вручную.

21:26

По данным экстренных служб, под завалами жилого дома могут оставаться люди.

21:21

Предварительные данные о состоянии пострадавших.

«Один человек в тяжёлом состоянии, один с ожогами средней тяжести и у двоих небольшие травмы», — сообщает «Белгород — это интересно».

21:20

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Белгородской области: обрушилась стена

Хлопок произошёл на первом этаже четырёхэтажного дома. По предварительным данным, обрушилась внешняя стена дома с первого по четвёртый этаж.

21:17

При взрыве газа в Белгороде пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Белгороде.

21:16

Ряд СМИ сообщает о шести пострадавших в результате взрыва и частичного обрушения здания.

21:14

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области Наталья Гончаренко подтвердила информацию о четырёх пострадавших.

21:13

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован.

21:12

Взрыв газа произошёл в квартире 4-этажного дома на Южной улице.

21:11

В правоохранительные органы информация о происшествии поступила сегодня, 3 декабря, в 20:05.