Предположительно, жителей дома, в котором произошел взрыв газа, власти временнно переселят в один из оздоровительных лагерей.
В интернете появилось видео обрушения балкона в первые минуты после хлопка газа в селе Яковлево под Белгородом. На этих кадрах видно, как сначала рухнула стена у первых двух этажей, а затем — балкон третьего этажа и стена, расположенная выше.
Взрыв газа в Белгородской области: под завалами могут оставаться люди
На месте ЧП спасатели ведут разбор завалов вручную.
По данным экстренных служб, под завалами жилого дома могут оставаться люди.
Предварительные данные о состоянии пострадавших.
«Один человек в тяжёлом состоянии, один с ожогами средней тяжести и у двоих небольшие травмы», — сообщает «Белгород — это интересно».
Взрыв газа прогремел в жилом доме в Белгородской области: обрушилась стена
Хлопок произошёл на первом этаже четырёхэтажного дома. По предварительным данным, обрушилась внешняя стена дома с первого по четвёртый этаж.
При взрыве газа в Белгороде пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Белгороде.
Ряд СМИ сообщает о шести пострадавших в результате взрыва и частичного обрушения здания.
Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области Наталья Гончаренко подтвердила информацию о четырёх пострадавших.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован.
Взрыв газа произошёл в квартире 4-этажного дома на Южной улице.
В правоохранительные органы информация о происшествии поступила сегодня, 3 декабря, в 20:05.