В посёлке Яковлево Белгородской области вечером 3 декабря произошёл взрыв газа в жилом доме по улице Южной. У дома обрушилась стена. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

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